Kinsella Named Senior Fellow of the Mises Institute Scandinavia

[Cross-posted at PFS]
As of October 19, 2026, I have been named a Senior Fellow of the Mises Institute Scandinavia (MisesInstitutet skandivaniven) (perma.cc).
Related
- Kinsella, “My Years with the Mises Institute,” Property and Freedom Journal (May 2, 2026), sections Honors, Invitations, and Senior Fellowship and Kinsella Out
- Kinsella, Senior Fellow of the Ludwig von Mises Institute (2009–2013); http://mises.org/faculty.aspx (archived page from 2011)
- ——, “Mises Institute: Quo Vadis?”, Property and Freedom Journal (March 25, 2026)
- Hoppe Removed as Mises Institute Senior Distinguished Fellow
- Hans-Herman Hoppe, former Distinguished Senior Fellow (~2000–2026) with the Ludwig von Mises Institute
- Hoppe, Distinguished Eternal Fellow (Rothbard Brasil, 2026)
- Hoppe, Resignation from the Scientific Advisory Board of the Ludwig von Mises Institute Germany
Stephan Kinsella är en libertariansk skribent och pensionerad advokat. Han var tidigare partner på Duane Morris, chefsjurist (general counsel) för Applied Optoelectronics, Inc. samt adjungerad professor vid South Texas College of Law Houston. Han har talat, föreläst och publicerat i stor omfattning om juridiska ämnen, bland annat immaterialrätt och folkrätt, samt om många aspekter av libertariansk rättsteori. Bland hans libertarianska publikationer märks Legal Foundations of a Free Society (Papinian Press, 2023), Against Intellectual Property (Mises Institute, 2008), The Universal Principles of Liberty (2025) och Rothbard at 100: A Tribute and Assessment (medredaktör tillsammans med Hans-Hermann Hoppe, Papinian Press och The Saif House, 2026). Bland hans juridiska publikationer finns International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide, 2:a upplagan (Oxford University Press, 2020), och Louisiana Civil Law Dictionary (Quid Pro Books, 2011). Han har en LL.M. i internationell affärsjuridik från King’s College London, en JD från Louisiana State University Law Center samt en BSEE- och en MSEE-examen (kandidat- respektive masterexamen i elektroteknik) från LSU.