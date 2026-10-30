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Kinsella Named Senior Fellow of the Mises Institute Scandinavia

by on October 30, 2026

[Cross-posted at PFS]

As of October 19, 2026, I have been named a Senior Fellow of the Mises Institute Scandinavia (MisesInstitutet skandivaniven) (perma.cc).

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Stephan Kinsella | Senior fellow

Publicerad den 19 oktober 2026 kl. 23:21

Stephan Kinsella är en libertariansk skribent och pensionerad advokat. Han var tidigare partner på Duane Morris, chefsjurist (general counsel) för Applied Optoelectronics, Inc. samt adjungerad professor vid South Texas College of Law Houston. Han har talat, föreläst och publicerat i stor omfattning om juridiska ämnen, bland annat immaterialrätt och folkrätt, samt om många aspekter av libertariansk rättsteori. Bland hans libertarianska publikationer märks Legal Foundations of a Free Society (Papinian Press, 2023), Against Intellectual Property (Mises Institute, 2008), The Universal Principles of Liberty (2025) och Rothbard at 100: A Tribute and Assessment (medredaktör tillsammans med Hans-Hermann Hoppe, Papinian Press och The Saif House, 2026). Bland hans juridiska publikationer finns International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide, 2:a upplagan (Oxford University Press, 2020), och Louisiana Civil Law Dictionary (Quid Pro Books, 2011). Han har en LL.M. i internationell affärsjuridik från King’s College London, en JD från Louisiana State University Law Center samt en BSEE- och en MSEE-examen (kandidat- respektive masterexamen i elektroteknik) från LSU.

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Kinsella 2009Stephan Kinsella is a libertarian writer and retired patent attorney in Houston, Texas. He has published widely on various areas of libertarian legal theory and on legal topics such as intellectual property law and international law. His publications include Legal Foundations of a Free Society (Papinian Press, 2023), Against Intellectual Property (Mises Institute, 2008), International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide (Oxford, 2020), and The Universal Principles of Liberty (2025).

Hoppe A Life in Liberty, cover

Rothbard at 100 final cover May 13 2026

Hoppe Festschrift cover

Kinsella Adopting Liberty cover

Kinsella Against Intellectual Property cover

Kinsella Louisiana Civil Law Dictionary

International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide, Second Edition cover

Liberty Magazine Archives

My Failed Libertarian Speaking Hiatus; Memories of Mises Institute and Other Events, 1988–20192025

[From my Webnote series]

Webnotes

Libertarian Answer Man

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